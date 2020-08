Nipid, mille abil kuuma ilmaga oma silmameik püsivalt kaunina hoida

Ent mida teha, kui ilm on kuum või niiske? Niiskus, teadagi, on meigi kõige suurem vaenlane. Keegi ei taha kulutada peegli ees oma aega ning näha vaeva ainult selleks, et meik peale mõneminutilist väljasolekut näolt maha sulama hakkaks. Kas on üldse võimalik enese aitamiseks midagi ära teha, et ei peaks oma meiki kogu aeg kohendama või nägu tupsutama?