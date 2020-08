Igas suhtes on sõnade või toimingute kaudu suhtlemine äärmiselt oluline. Olenemata sellest, kas teie suhtes on praegu parimad või halvimad ajad, on oluline väljendada oma tundeid ja emotsioone – ka siis, kui see on keeruline! Kui tundeid ei avalda, laguneb suhe varem või hiljem koost.