Polüdaktüülia on dominantse alleeli poolt põhjustatud geneetiline puue, mille tagajärjel inimese käel areneb rohkem kui viis sõrme. Isegi kui vanemate käed on täiesti normaalsed, võivad järglased ikkagi üleliigsete sõrmedega sündida. Loe edasi, et India poisist rohkem teada saada.