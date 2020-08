Ilu päästab maailma: Tanel Veenre avas heategevuskeskkonna

«Selle aasta märtsikuu raputas koroona meid lahti mugavustsoonist, sundides pidurit tõmbama ja lukustades kodusesse vangistusse (või stuudioüksindusse nokitsema). See kogemus andis võimaluse vaadata elule uue nurga alt ja puudutas sotsiaalset närvi,» selgitab Tanel Veenre, kust mõte alguse sai.

«Sulgedes raske südamega oma Embassy of Fashioni esinduspoe, otsustasime kohe, et vajutame jõulisemalt oma veebipoe pedaali ja annetame kõigilt ostudelt 20% toidupangale. Meie ümber, tõenäoliselt lähemal kui arvame, on inimesed, kelle jaoks lauake-kata-end pole iseenesestmõistetavus.» Nii kogus disainer puudust kannatavate perede tarvis oma austajate abiga enam kui 2000 eurot.

Maikuus tuli TVJ välja erikollektsiooniga sihtasutuse Minu Unistuste Päev toetamiseks, et aidata täide viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Nüüdseks on unistuste elluviimiseks kogutud enam kui 1000 eurot. «Võimalus peegeldada maailmale tagasi head, mida oleme ise kogenud, on tegelikult privileeg. Oleme südamest tänulikud kõigile, kes on aidanud koos meiega aidata,» tänab disainer kõiki häid ehtekunsti armastajaid.

Tanel Veenre kaubamärgil on enam kui 50 toodet, mille müügist veebipoes www.tvj.ee läheb 20% heategevusse. Muuseas leiab valiku seast ka värske Komeeride erikollektsiooni, mis on spetsiaalselt 28. augustil toimuva «Mineralia» moevaatemängu lavale loodud kalliskivitoonides ainueksemplarid.

Praegu toetab Tanel Veenre järgmisi organisatsioone:

Minu Unistuste Päev aitab ellu viia nende laste unistusi, kes saatuse tahtel peavad oma päevad veetma haiglaseinte vahel. Ühisest eesmärgist panna laste silmad rõõmust särama, sai alguse «Kõrvamarjade» väikesari «Unistuste päev».

KiVa on teaduslikul meetodil töötav ennetusprogramm koolidele. Eesmärk on ennetada ja vähendada koolikiusamist Eesti õppeasutustes. Paljud ilud ja valud elus algavad koolipõlves, seepärast ongi oluline luua meie lastele julgustav, turvaline ning toetav koolisüsteem, kus õppimine ja rõõm käivad käsikäes. Ostes «Voodoo paradiisi» sarja südameid, toetad Kiusamisvaba Kooli.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu missioon on tagada vähihaigete laste ravi, toetades nii last kui ka kogu perekonda. Kui mure on suur, on üksindus kõige kohutavam. Tanel Veenre kaubamärk annab oma panuse, annetades 20% «Hippo Couture’i» sarja klassikaliste hobuehete müügitulust.

Eesti kunstiakadeemia professori Kadri Mälgu 2008. aastal asutatud fond toetab loometee alguses olevaid andekaid ehtekunstnikke. Väljaantav toetus on tunnustuseks tulemusliku loomingulise töö eest või professionaalseks enesetäiendamiseks. Meie toetame sihtasutust öötaevakarva marjadega, nende hulgas spetsiaalselt fondi toetuseks sündinud säravmustade megamarjadega.