Immuunsust tõstev tsink ning parimad toidud, kust seda leida

Tsink on väga oluline mineraalaine, mida meie keha ise ei tooda - seetõttu peame me saama piisava koguse kätte oma toidust. Eksperdid soovitavad, et täiskasvanud naine peaks päevas sööma 8 milligrammi tsinki, täiskasvanud mees aga tervelt 11 milligrammi. Eriti oluline on see aga rasedatele ning rinnaga toitvatele naiste organismile, kelle toidulaual peaks tsinki sisaldavaid toite olema isegi veel rohkem.