Vägivald on teema, millest ei soovita tihti rääkida. Eriti puudutab see vaimset vägivalda. Üks kaunis ja vapper naine otsustas oma loo maailmale ära rääkida, et teised sarnase olukorra all kannatavad inimesed saaksid abi enne kui on liiga hilja.