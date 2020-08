Ent üks toitumisnõustaja on asunud missioonile, et lükata ümber levinumad ning naeruväärseimad toitumismüüdid. Paula Norris, toitumisnõustaja Austraaliast Brisbane'ist kuuleb tihti just neid kuute asja, kuid soovib, et inimesed teaksid paremini.