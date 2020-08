Proviisor põiepõletikust: see tuleb alati ootamatult, kuid ei jää kunagi märkamatuks

Pidev vajadus urineerida, valu või põletav tunne ning ebatavaliselt väike uriinihulk annavad märku võimalikust põiepõletikust. Põiepõletikuga on seotud palju müüte, mis tekitavad valehäbi – seetõttu püütakse tihti hädast omal jõul jagu saada. See on tegelikult suur viga, mis võib kaasa tuua haiguse kordumise.