RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Vanalinn on joodikute, mitte beebide jaoks!

Kui ma rase olin, kujutasin ette, et hakkan igal võimalusel vankriga linna sõitma, et seal sõbrannade ja teiste noorte emadega lustida. Oh need laisad kohvikulõunad ja pannkoogised brunchid, mida ma ette kujutasin! Kõht läheb neile mõeldes tühjaks! Tuju läheb juba ette heaks! Hakkame, beebi, aga mõnulema! Nii mõtlesin kodus mähkmekotti ekstra palju mähkmeid varudes, sest jumal teab, kas päeva jooksul üldse koju tagasi jõuab. Oi, kuidas ma eksisin.