Neli näpunäidet tervislike vahepalade valmistamiseks

1- kuni 13-aastased lapsed saavad ligi veerand oma päevasest kalorivajadusest snäkkidest – selline kogus suupisteid on võrdne lõuna- või õhtusöögiga. Sellest lähtudes on ülimalt oluline suunata laste vahepalade valikuid.

Neli suurepärast strateegiat laste snäkipauside lõbusaks ja tervislikuks muutmiseks

Alusta kindlal sammul

See hetk, kui laps läheb üle tahkele toidule on iga lapsevanema jaoks oluline verstapost ning selleks, et laste tulevasi snäkkimisharjumusi muuta tuleb varakult hakata tutvustama lastele tervislikke valikuid. Kõige olulisem periood on 6-12 elukuu, mil peab hoolikalt laste söömisharjumusi häälestama tervislikumate alternatiividega.

Alustuseks on ideaalseks toiduvalikuks rauarikkad hommikuhelbed imikutele. Järgmiseks võiks pakkuda puuviljapüreesid või köögiviljapüreesid. Pärast seda, kui laps on eraldi iga toiduga tutvunud, võib kasutusele võtta loomingulisi maitsekombinatsioone ja tervislikke snäkke, et lapsel püsiks huvi toidu vastu. Ligi 95 protsenti üheaastastest lastest teevad päevas vähemalt ühe snäkipausi, mistõttu on eriti oluline, et neile pakutaks tervislikke suupisteid.

Väikesed sammud viivad suurte muutusteni

Öeldakse, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga, ehk ära anna alla, kui tundub, et sa pole jõudnud nii kaugele, kui peaks. Iga väike positiivne muutus loeb. Parim nõuanne vanematele, kes üritavad oma laste toitumisharjumusi muuta, olekski alustada väikeste sammudega. Nii imikute kui ka vanemate laste toitumisharjumusi saab muuta väikeste sammudega, tutvustades neile ajapikku tervislikemaid alternatiive. Näiteks võib vahetada kartulikrõpsud või friikartulid ja dipikastme täisterast pita leiva ja hummuse vastu, või saab ka pakkuda alternatiivseid magusaid suupisteid. Näiteks võib koogi või küpsised asendada värskete puuviljade ja jogurtiga.

Varu hulgaliselt puu- ja juurvilju

Tühi sahver võib kõik sinu senised jõupingutused maatasa teha. On paratamatu, et värske toit saab ühel hetkel otsa, seetõttu on oluline igaks juhuks varuda kauakestvaid toiduaineid. Puuvilju süües tuleks eesmärgiks võtta reegel: viis tükki päevas. Ei ole vahet, kas puuviljad on kuivatatud, külmutatud või värsked, kõik lähevad eesmärgi täitmiseks arvesse. Smuutide tegemiseks varu alati sügavkülma külmutatud puuvilju. Lisaks hoia alati kuivatatud puuviljad ja pähklid lähedal – kui on kiire, saad snäkid teele kaasa võtta. Võid ka värsked juurvilju varuda ning need suupärasteks tükkideks lõigata. Suupisteks sobivad hästi porganditükid, kurgiviilud või selleri jupid. Lisaks hoia kättesaadavas kohas oma laste lemmik puuvilju.

Ole loominguline

Lastele öeldakse ikka, et toiduga ei tohi mängida, kuid see ei tähenda, et snäkipaus igav peaks olema. Näiteks võid piparkoogivormiga teha võileivast või juurviljadest lustlike kujundeid. Katseta erinevate värvide ja kujunditega, et lapsel huvi ei kaoks. Eksperimenteeri erinevate maitsvate dipikastmetega. Puuviljade ja juurviljade kõrvale võid pakkuda hummust, avokaado dippi või jogurti dippi. Smuutid on ideaalne võimalus muuta tervislik toit sama tervislikuks snäkiks. Toitained on samad, kuid kogemus on hoopis teine.