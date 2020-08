Uku Suviste on multitalent, keda väga sageli lavalaudadel näeme. Andeka muusiku kuvandi taga on aga väga soe inimene, kes räägib seekord karantiini ajal tehtud loomingust, värske Eesti Laulule esitatava pala kirjutamisest, enese arendamisest ja laupäeval, 29. augustil toimuvast suurejoonelisest kontserdist «Suveöö unistus».

Sa oled varem raadios veidi rääkinud ka sellest, et kui me nüüd kõik karantiinis olime, siis sul oli lõpuks aega natuke puhata ka.

Jah, see puhkuse aeg oli küll ilmselt selle karantiini algul, märtsis, aprillis ja suurem osa maist ka. See oli niivõrd-kuivõrd, et eks kodus ka seoses Eurovisiooniga tuli teatud asju siiski teha...