Praegusel koroonaviiruse ajastul mõtlevad paljud oma tervisele tunduvalt rohkem. Kõik mõistavad, et terve vaim ja keha sõltuvad tugevast immuunsussüsteemist, mis aitab tõrjuda lisaks viirustele ka patogeenseid baktereid ja parasiite.

Kuigi immuunsussüsteemi toetamine on oluline, tõstatab see küsimuse: kuidas aru saada, et immuunsus hakkab nõrgemaks jääma?