Kohvikoolitaja Mihkel Jürimaa õpetab: ka metsas saab maitsvat kohvi keeta

PIKNIKULE VÕI METSAMATKALE

«Piknikule, matkale, seiklusele ja telkimisele looduses võtan ma kaasa alati Aeropressi,» ütleb Mihkel. «Aeropressikohvi valmistamiseks on vaja vaid kohvi, kuuma vett, aeropressi ja kruusi.»

1. Pane aeropress kokku: aseta ümmargune filterpaber filtriosasse ja kinnita filter silindri põhja. Pane silinder tassi peale ja vala sinna kuuma vett, et paberfilter saaks märjaks ja kruus soojeneks.

2. Vala vesi tassist välja ja pane umbes 2 teelusikatäit (15g) kohvipuru silindrisse.

3. Vala aeropress vett täis (umbes 250 g).

4. Sega kohvi aeropressi segamisspaatliga. Kui soovid lisada kohvile metsa maitset, siis sega kohvi okaspuuoksaga.

5. Pane press silindrisse. See tekitab vaakumi, mis takistab kohvi voolamist läbi filtri.

6. Lase kohvil 1 minut tõmmata.

7. Suru press ühtlaselt umbes 30 sekundi jooksul alla.

Naudi!

SÕBRALE KÜLLA

«Sõbrale külla minnes või sõpru külla kutsudes oleks kõige ilusam kohvimoment Chemexi klaaskannuga valmistatud kohv, mille maitse on puhas ja selge,» soovitab kohvikoolitaja. «Chemexi puhul on valikus mitu erinevat suurust, sobiv sõltub seltskonnast.»

Mihkel lisab, et kui Chemexi kannu käepärast võtta ei ole, siis on alati võimalik head kohvi valmistada ka presskannuga. «Minupoolne soovitus on alati jälgida retsepti,» lisab ta. «Lihtne kuldreegel – liitri vee kohta 60-70 grammi kohvi. Sõltub maitseelistusest.»

VÄLISREISILE

«Välisreiside korral lähen alati kindla peale välja ja võtan Aeropressi kaasa. Eriti kui tean, et olen pikemalt ära ja meele- ja maitsepärast kohvi saada ei ole,» sõnab Mihkel. «Kui aga tegu on linnareisiga, siis võtan alati «vaevaks» külastada mõnda kohalikku erikohvi pakkuvat kohvikut.»

Mehel on ka kogemusi sobivate kohtade valimisel ning ta soovitab jälgida lihtsaid reegleid – atmosfäär kohvikus (puhtus, mugavus, keskkond), teenindus (barista oskab selgitada tooteid, teab ja oskab rääkida kohvist ja oskab jooke õigesti valmistada).

KODUS

«Kodus eelistan kohvi valmistada Hario V60’ga, sest sellega valmistamine on lihtne ja mugav,» tutvustab kohvikoolitaja. «Tegu on Jaapanist pärit filtermeetodiga ja tulemuseks on klaarid ja selged maitsed. Kindlasti on oluline ka Hario puhul kasutada kaalu, võimalusel kasutada värsket jahvatatud kohvi.»

Hario V60 jaoks vajad lehtrikujulise kaelaga veekannu V60 ja klaaskannu, kuhu valminud kohv voolab. Lehtrikujulise kaelaga veekann on selle meetodi jaoks oluline, sest selle abil on võimalik vett täpselt valada. Ülevalamismeetodit kasutades saab kohvi maitset hõlpsasti reguleerida. Maitset mõjutavad näiteks vee temperatuur, kohvi jahvatusaste, segamine ja vee valamise kiirus. Ülevalamise eeliseks on võimalus valmistada korraga vaid üks tassitäis kohvi.