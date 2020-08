NAISTEJUTUD ⟩ Lihtsad põhjused, miks paljud inimesed endale suhet ei leia

Täna on stuudios «Naistejuttude» power-duo Dagmar Lamp ja Kristina Herodes (kahjuks iluelement Heidi Ruuli näol on sel korral puudu). Sel korral keskendume suures osas kuulajate tagasisidele, muuhulgas otsime vastust küsimusele, kas Dagmar Lamp on paljude naiste kollektiivne pseudonüüm, kes kasutavad seda nime siis, kui on vaja avameelselt seksist rääkida.