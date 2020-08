Seks on nauditav. Ent seda vaid siis, kui nii sina kui partner enne seda õiges tujus olete. Paljud joogid lubavad meile parema seksuaalse kogemuse luua, ent uuest uuringust selgub, et just kohvil on piisavalt potentsi, et seda ka päriselt teha. Miks?