Kuidas vahetult pärast duši all käimist higistamist vältida?

Pärast duši all käimist higistamine on vägagi tavaline. Erinevalt talvekuudest, kui õhk on pigem külm ning kuiv, siis soojade ilmadega on õhk kodus ilmselt tunduvalt niiskem, eriti vannitoas. Pane õhuniiskus kokku kuuma duši all käimisest tingitud kõrgema kehatemperatuuriga ning juba tunnedki end ka vahetult pärast pesuskäiku kleepuva ja higisena. Õnneks on üks nahaarstide soovitatud duši all käimise viis, mis jätab sulle värske tunde, mitte ei suuna kohe vannituppa tagasi.