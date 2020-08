Anaalkirurg dr. Evan Goldstein selgitab, et kui räägime lõhnadest, siis on su tagumik suhteliselt sarnane kaenlaalustega. "Mõlemad on raskelt ligipääsetavad piirkonnad, kus pole just liiga palju õhku, ent samas on karvu ning niiskust," ütleb mees.