SODIAAGISALADUSED ⟩ Just need märgid pole nõus partneriga vaieldes oma seisukohast taganema

Paljudel inimestel on oskus olla hea kuulaja ning lisaks osata pidada ka produktiivset vestlust, ent ometi on mõned, kes kipuvad elama basseini egoistlikus otsas ning ei oska oma partneritega kohe mitte kuidagi ega kunagi nõustuda. Nende inimeste jaoks on nende endi arvamus ülim tõde ning olenemata sellest, kui sügavalt nad ka ei eksiks, on neil äärmiselt raske nõustuda oma partneri väidetega.