NÕID INGRIDI NÄDALAKAARDID ⟩ Ambur vahtigu lakke, Sõnn elagu ise ja lasku teistel ka elada

Kõik alustavad kuskilt. Sa sünnid siia ilma, oskamata rääkida ja kõndida. Esimestel eluaastatel oled sa täis indu ja positiivsust, et neid oskusi endas arendada. Täiskasvanuna oskad sa moodustada lauseid, joosta maratone, planeerida oma väljasõite ja elu. Lapsest täiskasvanuni on pikk teekond, millel koged sa rohkem ebaõnnestumisi kui õnnestumisi. Ometi sa liigud edasi, kogud kogemusi, saad targemaks ja õpid oma vigadest. Et oma elus milleski meistriks saada, hoiad sa oma vaimusilmis eesmärki oma edust. Sellest, kelleks sa tahad saada, milliseid oskusi soovid sa lihvida nii, et võiksid ise, koos kõigi teistega, vaadata enda peale uhkuse ja imetlusega. Sa ära kaota sihti. Kõik see kriitika, mis sa oma töö või tegude eest saad, on selleks, et lihvida sinust teemant, kelleks alati oled soovinud muutuda. Saada meistriks tähendab tohutut kogemuste pagasit, mis koosneb rohkem ebaõnnestumistest, kuivõrd edust ja õnnestumistest. Ära anna alla, sa ei ole sündinud meistrina, sa ise teed endast selle.