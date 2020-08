Mees lõikas oma kõrvad maha ja suskas need purki – seda kõike ikka selleks, et ta pea näeks välja nagu ehtne kolju. Hoolimata sellest, et «Mr Skull Face» nime all tuntud mees on oma kehaga teinud juba 17 äärmuslikku muutust, ei kavatse ta veel peatuda.