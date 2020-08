NÄDALAPROGNOOS ⟩ Intensiivne täiskuunädal toob pinnale salajased kired ning peidus tunded

Täiskuu julgustab kasvamist, paljastusi ja kulminatsioone ning päevad enne seda on tuntavalt intensiivsemad. Kui päike valitseb meie välise enda üle, siis kuu on meie saladuste, kirgede ja sisemaailma juht ja väravavaht. Nüüd, kui need kaks taevakeha võitlevad ülemvõimu nimel, on parim aeg märgata, kuidas su enda vastandlikud küljed avalduvad. Need hetked võivad anda sulle kõik vastused, mida sa ootad. Täiskuu on Kalade tähemärgis kolmapäeva, 2. septembri öösel kell 5.21 .

See on ka põhjus, miks võid tunda end justkui unenäoilmas. Emotsioonilaine valmistub tõusma, kiskudes su hingekeeli ühes. Täiskuu ajal on raske leida tasakaalu selle vahel, kellena sa tahad end näidata ja kes sa tegelikult oled. Kui võtame veel arvesse, et täiskuu toimub Kalade tähemärgis, siis tuleb valmis olla üheks väga hingeliseks ja emotsionaalseks nädalaks. Kalad on sodiaagiringi viimane tähemärk, seega on võimatu ignoreerida ühendust hingeilmaga. Väga raske on praegu mitte tähele panna, kuidas sa end tunned, kuna kuu Kalades teeb südameasjad teravalt tuntavaks.