SODIAAGISOSINAD ⟩ Valmistume täiskuuks: sodiaagimärk pole surmanuhtlus!

«Astroloogiasõnastiku» nime kandvas saateosas räägime pikemalt ja põhjalikumalt erinevatest sünnikaardi aspektidest. Alustame baasteadmistest ehk võtame ette päikesemärgi. Kuidas see meie eluteed mõjutab? Kas iga Vähk on täpselt ühesugune? Kuidas üldse saab inimesi tosinaks jagada ning arvata, et kõik ongi sarnase elusaatuse ja iseloomuga?