Segaduses lugeja: ülemus andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et pole vaja enam tööle tulla

Vastab Greete Kaar, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Koondamine on töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Antud juhul on tõepoolest tegemist koondamise olukorraga, kui tööandjal ei ole enam töötajale kokkulepitud tingimustel tööd anda, sest töö on nii-öelda otsa saanud. Koondamise korral on tööandjal kohustus koos lõpparvega maksta töötajale ka koondamishüvitist.

Koondamiseks peab tööandja esitama töötajale ülesütlemisavalduse, mis tuleb teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seega tuleb ülesütlemisavaldus teha näiteks kirja, tähitud kirja, e-kirja, SMS-i või kasvõi sotsiaalmeedia vahendusel. Oluline on, et ülesütlemisavaldus on tehtud püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ning töötaja on selle kätte saanud. Ülesütlemisavaldusest peab nähtuma tööandja tahe töötajaga tööleping üles öelda ning põhjendus, miks töötajaga tööleping üles öeldakse. Kui tööandja koondab korraga kõik töötajad, on tõenäoliselt tegemist kollektiivse koondamisega. Sellisel juhul tuleb igale töötajale esitada ka individuaalne ülesütlemisavaldus.