PIINLIK APS ⟩ Kohaliku omavalitsuse ametnik jäi videokõne ajal seksimisega vahele

Cavite provintsi Fatima Dosi külakogusse kuuluv Jesus Estil ei olnud tõenäoliselt teadlik, et tema kaamera oli sisse lülitatud ning tulist tegevust jälgisid mitme külanõukogu liikme silmad. Videosalvestiselt on näha, et Estil ja naine seisavad konverentskõne ajal kaamerast eemal akna all. Väidetavalt oli tegemist tavapärase konverentskõnega, mis leidis aset 26. augustil.