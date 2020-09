Puuetega inimesed avaldavad, mida kehaliselt terved inimesed nende seksielu kohta ei mõista

See on päris kõva möödapanek ja auk hariduses, arvestades, et 2019. aasta seisuga on Eestis kokku 154 531 puuetega inimest – ligi 12 protsenti rahvastikust. Kuna nende inimeste seksuaalelu ei ole esindatud ja sellest ei räägita, tähendab see, et puuetega inimesed kannatavad veelgi enam.