TAEVATARKUSED ⟩ Tänane maisikuu toob spirituaalse ärkamise ja šokeerivad paljastused

Septembrikuist täiskuud tuntakse ka maisi- või lõikuskuu nime all. Täiskuu rahvapärased nimed on angloameerika kultuuris pärit põlismaalaste ajast. Põlisrahvaste hõimud hoidsid aja liikumisel silma peal ning andsid igale täiskuule omaette nime. Maisi- või lõikuskuu nime kandis septembrikuine täiskuu seetõttu, et käes oli viljalõikusaeg. Tegemist on täiskuuga, mis on kõige lähedasem sügisesele pööripäevale.