Erik Orgu retsept: maitsev ja tervislik õunakook

Kooki on äärmiselt lihtne valmistada. Selles on palju maitset ning see on igati tervise-sõbralik. Mustsõstardes on C-vitamiin, kõrvitsaseemnetest saab tsinki, pähklitest E-vitamiini ja süsivesikuid on antud koogis tunduvalt vähem kui traditsioonilises koogis.