Ka kõige harmoonilisemad suhted on sellised just tänu läbilääkimistele ja ohverdustele. Kuid see ei tähenda, et me lakkaksime unistamast täiuslikust suhtest, kus poleks tülisid ega probleeme. Et suhe ladusamalt kulgeks, aitame mõista, mis toimub meeste peades.