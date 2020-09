RETSEPTID ⟩ 5 taimset pannkoogiretsepti

Taimseid valikuid tegema hakates võid aeg-ajalt sattuda sotsiaalselt kohmakatesse olukordadesse. Näiteks võib olla peretraditsioon pühapäeva hommikul ühiselt vanaema valmistatud pannkooke süüa. Mida teha?

Kas peaksid vanaemale ära ütlema ja enda toidu hommikusöögile kaasa võtma? Tõenäoliselt on su vanaemal tegelikult sama eesmärk, mis minu omal – mitte kindla retsepti järgi pannkooke süüa, vaid hoopis sinuga koos aega veeta.

Tea Tüür õpetab, kuidas aidata vanaemal pannkoogiretsepti kohandada ning valmistada maitsvaid pannukaid, mida kogu pere saaks ühiselt nautida.

Kodused kohevad pannkoogid

Vaja läheb:

1,5 tassi jahu

1 spl küpsetuspulbrit

0,5 tl soola

2 spl suhkrut

1 tass sojapiima

0,5 tassi vett

2 sl rapsiõli

Valmistamine :

Sega suures kausis kokku jahu, küpsetuspulber, sool ja suhkur. Lisa sojapiim, vesi ja õli ning sega, kuni tainas on ühtlane. Paar tükki võib sees olla, kuid ära üle sega, vastasel juhul ei tule pannkoogid kohevad. Prae pannkooke pannil keskmise kuumusega, kuni need on mõlemalt poolt kuldpruunid.

5 taimset pannkoogiretsepti FOTO: Unsplash

Banaanipannkoogid

Vaja läheb:

1 banaan

1 spl päevalilleõli + lisaks natuke õli praadimiseks

1 tl sidrunimahla

0,5 tl jahvatatud kaneeli

100 g jahu

0,5 tl küpsetuspulbrit

250 ml sojapiima

Valmistamine :

Purusta kausis küps banaan kahvliga pudruks. Lisa õli, sidrunimahl ja kaneel. Lisa segusse jahu ja küpsetuspulber. Sega, lisades samal ajal järk-järgult sojapiim. Taigen peaks olema jogurti konsistentsiga. Prae pannil keskmise kuumusega. Ühe pannkoogi kohta kasuta umbes supilusikatäis tainast ning loksuta panni nii, et tainas moodustaks üle panni põhja õhukese kihi.

Retsept pärineb Tesco koduleheküljelt.

Jamie Oliveri mustikapannkoogid

Vaja läheb:

1 spl jahvatatud linaseemneid

1 spl kookosõli

250 ml soja- või mandlipiima

1 tl õunasiidriäädikat

125 g täisterajahu

1 tl suhkrut

1 tl küpsetuspulbrit

0,25 tl söögisoodat

1 näputäis soola

50 g mustikaid

Valmistamine :

Sega väikses tassis kokku jahvatatud linaseemned ja 2,5 supilusikatäit külma vett ning aseta 5–10 minutiks külmikusse tahenema. See on sinu taimne munaasendaja. Samal ajal, kui ootad, sulata kookosõli väikesel pannil või mikrolaineahjus ning lase veidi jahtuda. Sega soja- või mandlipiim õunasiidriäädikaga. Lisa segusse ka sulatatud kookosõli ja tahenenud linaseemnesegu. Teises kausis sega kokku tahked koostisosad – jahu, suhkur, küpsetuspulber, söögisooda ja sool. Vala järk-järgult, pidevalt segades, tahkete koostisosade hulka märg segu. Lisa mustikad. Prae pliidil koos piisava õliga väikesed pannkoogid – umbes 2 minutit kummaltki poolt, kuni pannkoogid on kuldpruunid.

Retsept pärineb Jamie Oliveri retseptikogust.

5 taimset pannkoogiretsepti FOTO: Unsplash

Proteiinipannkoogid

Vaja läheb:

1,25 tassi kaerajahu (või jahvata ise kaerahelbed jahuks)

0,25 tassi taimset valgupulbrit

1 tass India pähkli piima (või asenda mõne muu taimse piimaga)

2,5 sl vahtrasiirupit

1 tl õunasiidriäädikat

2 tl küpsetuspulbrit

0,25 tl söögisoodat

näputäis soola

Valmistamine :

Sega suures kausis kokku kaerajahu, valgupulber, küpsetuspulber, söögisooda ja sool. Lisa ülejäänud koostisosad ja vispelda, kuni segu on ühtlane ja tükke pole sees. Kuumuta praepann keskmise või kõrge kuumuseni. Kui pann on kuum, vala panni keskele veerand tassi tainast. Küpseta umbes 1–2 minutit, keera ja prae teiselt poolt, kuni mõlemad pooled on kuldpruunid.

Retsept pärineb Delight Fuel'i retseptivaramust.

5 taimset pannkoogiretsepti FOTO: Tea Tüür/MTÜ Loomus

Peale ja vahele – millega serveerida?

Tõelistele magusafännidele

Kata laud külluslikult koduste mooside, tükeldatud puuviljade ja marjadega. Lisa veel midagi eriti magusat, näiteks vahtra- või agaavisiirupit, sulatatud šokolaadi või šokolaadimääret, näiteks Vego määret.

Valgurikas

Lisa pannkookidele purustatud pähkleid, maapähkli- või mandlivõid, kõrvitsa-, kanepi- või tšiiaseemneid.

Soolane hommikusöök