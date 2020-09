Esimene sügiskuu on ametlikult käes, kuigi sügise alguseni on veel mõned nädalad. Septembri algusega aga tunnevad ilmselt paljud, et oleme suvele lõplikult selja keeranud. Aeg on kapist välja otsida trentšid ja kampsikud ning meiki tehes jätta hüvasti suvise rannaneiuga.