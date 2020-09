Vangi naise südamevalu: tütar igatseb kasuisa nii valusalt, et nutab end õhtuti magama

Üks osa minust pingutab nii et ninast veri väljas, kuid samal ajal teine osa minust vibutab piitsa ja ütleb: «Seda on vähe! Tee rohkem!» Ja mida rohkem ma üritan korda luua, seda suuremaks tundub kasvavat segadus meie kõigi hinges. Mu tütar ei taha enam elada ja mu poeg? Mu poeg mässab ega tunnista ühtegi autoriteeti peale minu. Ja mina? Ma tunnen, et ma ei... Ma tunnen, et mul on häbi. Ma tunnen, et ma ei oska, et ma olen oma lapsi alt vedanud, ma olen iseennast alt vedanud. Ja samas ma ei suuda ikka veel käsi üles tõsta ja öelda: «Ma annan alla.» Ma ei või alla anda, sest kuskil sügaval minu põues, minu südame keskuses on usk, lootus ja armastus. Ma usun, et me saame hakkama, ma loodan, et meie valu mõistetakse ja ma armastan oma lapsi ning perekonda.