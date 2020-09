Kõik need suured kulutused, mis mind alguses korralikult ära hirmutasid, suutsin tegelikult minimaalseks viia. Nii minimaalseks, et kui tavaliselt inimesed dekreedirahad beebipoodidesse jätavad, siis mina sain nende eest reaalselt elada. Ja saladus mu suurele kokkuhoiule oli ilmselt see, et ma nagunii ei teadnud midagi ei vankritest, hällidest ega muust firmavärgist, seega ostsin lihtsalt suvalised kasutatud asjad.