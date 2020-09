Me kõik teame, kuidas kass kodudesse jõuab ja end meie ellu sisse sätib, kuid mida enamik inimesi ei tea, on see, et kassid sobivad hästi inimestele, kes huvituvad vaimsetest teemadest. Miks kasse tõmbab vaimne võimekus?

Ka kass on vaimne loom, kuna tema energia on ühendatud kõrgemate valdkondadega. Ta on vaimne loom, kuna tugineb oma vaimsetele võimetele ja loomulikele instinktidele. Kassi kasvades kasvab tema energiaväli. Mida vanem kass, seda suurem on tema energeetiline keha ehk siis ta kogub aja möödudes rohkem vaimset jõudu. See annab talle võime tajuda vaime ja isegi suhelda nendega.