Stephen Crowley armastab isevärki huumorit ja naudib, kuidas inimesed tema naljadele reageerivad. See mees teab täpselt, kuidas oma lähedased südameataki äärele viia. Tegelikult pole ainult pere häiritud, vaid tuhanded sotsiaalmeedia kasutajad.

Vaimukas isa on fototöötluses nii osav, et kui inimesed tema loodud pilte vaatavad, tõusevad ihukarvad turri. Loe edasi, et töödeldud fotosid näha.