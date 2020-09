Arst õpetab: loobu suudlemisest, seksides mask ette

Kanada üks juhtivamaid arste, dr Theresa Tam avaldas eile oma Twitteris mõned põhireeglid, mida ta soovitab inimestel pandeemia ajal järgida. Kanadas on eilse seisuga 16,6 juhtumit 100 000 elaniku kohta, Our World in Data andmetel on Eestis eilse seisuga 14,7 juhtumit 100 000 elaniku kohta – seejuures on aga Eesti näitajad suurenenud 79 protsenti, kanadalaste 17 protsendi kõrval. Niisiis ei jookse meilgi need nõuanded külgi mööda maha.