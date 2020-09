Tõenäoliselt ühed kõige veidramad ja ägedamad kihluspildid läbi aegade

Madison Moxley ja Mason Whitis on paar, kes lihtsalt on kokku loodud. Nad on nii sarnased, et hirmsasti tahaks kasutada sõna «hingesugulased». Üks omadus, mida mõlemad jagavad, on sügav ja püsiv armastus kvaliteethuumori vastu. Viimase väite ehedaks tõestuseks on nende kihlusfotod.