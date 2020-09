Pilt on illustratiivne.

Hea tervise juures olev vagiina ei lõhna just kuigi tugevalt. Kuid kui see lõhnab niivõrd tuntavalt, et sina ja teised seda märkate, võib selle taga olla mingi põhjus. Panime teile kokku nimekirja, mis põhjustab vagiinas ebameeldiva lõhna teket.