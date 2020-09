KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov. Digiõpe on õpetaja jaoks vaimselt tappev tegevus

Vaatamata sellele, et aasta alguses oma maailmaturneed alustanud pandeemiline nakkushaigus ei ole siiani suvatsenud ringreisi lõppakorde mängima asuda, on minu unistus sellegipoolest teoks saanud. Oma kooliaastat sain ma alustada klassiruumis, kus mind piidlesid uudishimust põlevad silmapaarid. See oli korraga nii ülev kui ka hirmutav tunne, kuna viimasest selle taseme lähikontaktist oli möödunud juba pool aastat. Ja mida vanemaks sa saad, seda pikem ja kõhedust tekitavam niivõrd näiliselt tühine ajalend tundub.