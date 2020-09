Pilt on illustratiivne.

Tualettruum on ebahügieeniline koht, sest seal puudutatakse pindu, mida teised on juba korduvalt puudutanud. Tulettpoti kaas unustatakse tihti lahti ja sealt lendleb räpase vee pritsmeid välja. Sellest hoolimata ei suuda paljud pealtnäha süütust tegevusest lahti öelda...mis on tegelikult ülijälk!