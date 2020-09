Meeste lood: kuidas toksiline feminiinsus suhted ära rikub (ja mida sa selle vastu teha saad)

Mitte kõik naised pole sündinud loomuliku andega suhteid luua ja hoida. Keegi meist ei saabu kohtingumaailma käsiraamatuga. Mõnikord on just naine see, kes peab enda kallal vaeva nägema. Ta võib olla edev või ebaküps. Tal võib kaasas olla hea hulk pagasit möödunud suhetest. Iga probleemi, mille mees võib suhtesse tuua, võib sinna tuua ka naine. Aga ometi võib naine veeta pool oma elu, süüdistades oma probleemides mehi, sest ta näeb hea välja ja on edukas. Ta võib arvata, et on pea täiuslik ning tema vead on vaid armsad veidrused, mille tõttu peaks teda veelgi rohkem armastama – täpselt nagu on õpetanud kõik filmid, mida me vaatame.