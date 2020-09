Kaheksa asja, mida iga paranähtuste fänn peaks poltergeistidest teadma

Sügis on hingede aeg – ööd on taas pimedad ja müstiliste lugude kuulamiseks ja jutustamiseks on õhkkond ideaalne. Eestlased on alati uskunud ööitkejatesse, vaimudesse ja haldjatesse. Poltergeistid on aga meie maal üsna värske nähtus, kuigi palju sellist, mis tänapäeval poltergeistide alla liigitatakse, oli vanarahva seletustest seotud kratiga.