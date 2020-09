Kuidas eatu ja kaunis välja näha? See on olnud möödunud aastakümnetel väga põletav küsimus, mis ehk tänagi paljusid naisi kõnetab, kuigi viimastel aastatel on õnneks aina enam hakatud fookust vaid välimustelt mujale suunama. 1939. aasta Jutuleht annab aga üsna konkreetseid nõuandeid, kuidas eestlanna peaks oma ilu säilitama.