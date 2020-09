NAISTEJUTUD ⟩ Sina! Sina oled süüdi selles, et ma vihane olen!

Liiga sageli leiame me päästikud, mis meid vihaseks ajavad. Kui kerge on siis plahvatada ning kõik kallima peal välja elada, süüdistades teda kõiges võimalikus ja võimatus. Või liiga sageli juhtub, et meie peale vihastatakse ning siis peame hakkama saama valu ja ebaõiglustundega, mida meie peale viha suunamine kaasa toob.

Kuidas selle keerulise teemaga nagu viha seda on hakkama saada? Kuidas hoida emotsioone kontrolli all ja kas seda üldse peabki tegema? Milline on nö tervislik viha? Kuidas lahendada olukordi, kui me ise vihastume või satume viha ohvriks?