10 head põhjust lihatarbimist vähendada

Energilisuse säilitamiseks

Tihti võime peale lihasöömist tunda ennast raskelt. See tuleb sellest, et loomset proteiini on meie kehal keeruline seedida ning see kulutab rohkem energiat. Taimsed toidud on aga kiudainerikkad, mis annavad meile palju energiat ning mida on kerge seedida!

Parema une tarbeks

Taimsed toidud on B6- ja E-vitamiini rikkad. B6-vitamiin, mida leidub näiteks kartulis ja porgandis, aitab toota melatoniini ning toetab head und! E-vitamiin on tugev antioksüdant, mis aitab uneprobleemide korral ning seda leidub erinevates pähklites ning seemnetes.

Südame tervise heaks

18 aastat kestnud Oxfordi ülikooli uuring näitas, et inimestel, kes söövad rohkem taimseid toite, on väiksem tõenäosus haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse. Suurendades taimsete toitude hulka oma menüüs, on ka väiksem risk haigestuda 2. tüübi diabeeti.

Kaalu kaotamiseks

Tänu vähesele transrasvade kogusele taimses toidus on kergem kaotada kaalu peaasjalikult taimseid toite süües. Samuti on 2010. aastal läbiviidud Harvardi ülikooli uuring näidanud, et inimestel, kes tarbivad rohkem taimseid toite, on väiksem kehamassiindeks.

Vähki haigestumise riski vähendamiseks

Ameerika vähiuuringute instituudi (AICR) avaldatud uuringu kohaselt suurendab liigne liha söömine riski haigestuda vähki. Tervislik toitumine ning aktiivne eluviis vähendab meie vähiriski lausa 40%!

Nahk särama!

Süües rohkem värskeid puu- ja köögivilju ning täisteratooteid, tarbid palju antioksüdante, mis aitab kaitsta kortsude ning teiste vanusega kaasnevate probleemide eest.

Planeedi kaitsmiseks

Ligikaudu 18% kõigist kasvuhoonegaasidest on põhjustatud loomakasvatuse ja -tööstuse poolt. Vähendades lihatarbimist, aitad päästa meie planeeti, vähendada reostust ning vee tarbimist.

Uute maitsete proovimiseks

Eestlaste toidulaua klassikalised toidud on liha ja kartul. Kui see aga juba ära tüütab, on võimalik poelettidelt leida palju huvitavaid lihaasendajaid.

Raha säästmiseks

Lihatooted võivad poelettidel olla väga kallid. Asendades neid oma ostukorvis köögiviljade või näiteks valgurikaste ubadega, säästad palju raha. Ostes kauasäilivaid tooteid, aitad ka vähendada toidukadu!

Et olla õnnelikum