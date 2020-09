NÄDALAPROGNOOS ⟩ Mitmed kosmilised sündmused suruvad meid sel nädalal mugavustsoonist välja

Kolmapäeval moodustab päike trigooni optimistliku ja seiklushimulise Jupiteriga. Jupiteri motoks on «Mida suurem, seda parem» ja kui sind sel nädalal sunnitakse olukorrast viimast võtma, on just Jupiter see, kes on selle taga. Spontaansed võimalused kukuvad sulle sülle, nii et on aeg mugavustsoonist välja astuda ning proovida midagi uut.