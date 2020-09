Kummalised põhjused, miks nartsissistid lõppenud suhete trofeesid alles hoiavad

Aleksandra Niemyjska et al. (2020) kirjutas artiklis «Jahtides armukesi: nartsissistid hoiavad möödunud suhete trofeesid alles», et nartsissistide jaoks on möödunud suhetega seotud sümbolid ja objektid tähtsad. Miks? Sest osalt aitab see nartsissisti enesetunnetust tagada, samuti enda imagot tõsta.

Nartsissistide jaoks on suveniirid isekad, mitte sentimentaalsed. See, kuidas nartsissistid möödunud suhetega seotud objekte näevad, näitab hästi nende suhtumist ka inimestesse, kellega need seotud on. Pärast suhte lõppemist ei hoia nad eset alla nostalgilistel põhjustel, vaid trofeena, see on nende jaoks suhteedu sümbol.