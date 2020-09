Eksperdid õpetavad, kuidas kuivšampooniga parim tulemus välja võluda

Ent ometi ei ole kuivšampoon oma populaarsust arvestades just kõige lihtsam toode, mida kasutada. Veelgi enam - see on oma tavapärasest aerosoolivormist edasi arenenud ning nüüd leiab poeriiulitelt juba ka kergelt värvi andvaid versioone, puudreid, spreisid ning isegi vahtusid. Ning nagu ka tavalise šampooni puhul, töötavad erinevat laadi kuivšampoonid erinevate juuksetüüpide peal efektiivsemalt.