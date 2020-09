Piimakujundite valamise meistriks tulnud Patrick Paidla: latte art näitab, et barista hoolib kohvist

«Ainsa eestlasena jõuda viimase nelja võistleja hulka ning võita – see tunne on muidugi super,» tõdes värske võitja. «Latte art ei ole lihtsalt ilu, vaid näitab ka seda, et barista tunneb oma tööd ja hoolib sellest kohvist, mida ta valmistab.» Paidla lisas, et meisterlikkuse lihvimisel on talle väga suureks abiks ja eeskujuks olnud Kaspar Tammjärv, kes on latte art meistritiitli pälvinud möödunud aastal Hollandis.