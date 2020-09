Parima kohvimaitsja tiitli pälvinud röstmeister Roland Põllu: ma ei ole veel roostes ning maitsemeel on endiselt terav

«Ma ei tulnud tegelikult võistlema mõttega, et suudan tiitlit kaitsta, kuna konkurents oli väga kõrge,» kommenteeris Põllu oma võitu. «Aga praegu on hea tunne, et ma ei ole veel roostes ning maitsemeel on endiselt terav.» Võitja sõnul oli ka suurepärane kogeda, et võistlus on iga aastaga muutunud suuremaks ja professionaalsemaks.