Kui kõlasid lasud

Uksekell kõlises. Oli varajane teisipäeva hommik ja kell näitas vähe peale poolt kaheksat. Noorproua Ilse Madisson, kes kella peale küll ärkas, ei viitsinud end veel voodist liigutada ja tajus läbi poolune, kuidas abikaasa läks ust avama. Hetk hiljem kuulis ta, et keegi küsis teda. Häälest tundis naine ära, et see oli ta endine peigmees August Kirsimärgi.